Ночная работа опаснее для здоровья, чем считалось ранее

Ночная работа обычно имеет более высокую оплату, поэтому люди ее выбирают. Но такой режим имеет опасные последствия для здоровья. Новое исследование показало, что такая работа в буквальном смысле может ударить по сердцу.

Исследование влияния ночной работы

В исследовании ученые оценили связь между работой в ночные смены и риском фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии) – ускоренного и нерегулярного ритма. Она часто сопровождается образованием тромбов в полости предсердий, что может привести к эмболическому инсульту.

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Ученые провели анализ данных о здоровье более 283,6 тысячи человек из базы Биобанка Великобритании. Специалисты сосредоточились на сердечно-сосудистых заболеваниях участников и графику их работы в разные периоды жизни.

Более чем за 10 лет наблюдений фибрилляцию предсердий диагностировали у 5,7 тысячи участников исследования. Полученные результаты анализа данных ученые скорректировали с учетом различных факторов риска, включая возраст, вес, вредные привычки, материальное положение, продолжительность сна и хронотипы больных ("сова" или "жаворонок").

Как ночная работа влияет на сердце

Оказалось, что у людей, которые периодически или постоянно работают в ночные смены, вероятность развития мерцательной аритмии на 12% выше по сравнению с теми, кто работает в стандартном графике.

У людей, которые работали по ночам от 10 лет и старше, этот риск увеличился до 18%.

Наиболее уязвимы те, кто отрабатывает от 3 до 8 ночных смен в неделю не менее 10 лет – у них риск повышен на 22%.

Самым удивительным открытием было то, что ночная работа оказалась намного опаснее для здоровья сердца женщин, а не мужчин, которые, как известно, больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Если женщина работает в ночную смену более 10 лет, риск фибрилляции предсердий у нее повышается на 67%.

Что делать, чтобы уменьшить негативное влияние

Ученые также выяснили эффективный способ снижения этого риска при таком графике: регулярная физическая активность. У тех, кто уделяет физическим упражнениям средней интенсивности не менее 150 минут в неделю или 75 минут – высокой, вероятность мерцательной аритмии значительно снижается.