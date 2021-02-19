Нормальное давление для женщин и мужчин: изменили диапазон
Во всех действующих рекомендациях указывается одинаковый уровень здорового диапазона артериального давления как для мужчин, так и женщин. Американские ученые доказали, что этот универсальный подход ошибочный и опасен для женского здоровья, поскольку не позволяет вовремя предотвратить развитие серьезных заболеваний.
Источник:Cicrculation
Норма давления
Сегодня пределом нормы верхнего (систолического) давления считается показатель 120 мм ртутного столба. Чем он выше, тем труднее сердцу закачивать кровь. Стойкое превышение давления сигналит о гипертонии – главном факторе риска многих сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и сердечную недостаточность.
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Новое исследование
В новом исследовании группа ученых из США и Финляндии проанализировала результаты четырех крупных исследований, в которых представлены данные об измерении артериального давления у более 27 тысяч человек. 54% этой выборки составляли женщины.
120 – не для всех
Ученые определили, что для женщин пороговый показатель нормального верхнего давления был ниже, чем для мужчин – 110 мм рт.ст. по сравнению со 120 мм рт.ст. Превышение этого уровня было связано с риском развития какой-либо сердечно-сосудистой патологии.
Выяснилось также, что у женщин более низкий порог артериального давления относительно риска каждого конкретного сердечно-сосудистого заболевания.
По мнению авторов исследования, это открытие должно быть поводом для переосмысления действующих рекомендаций для того, чтобы выработать эффективные меры профилактики и диагностики болезней сердца у женщин.
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