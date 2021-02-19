Во всех действующих рекомендациях указывается одинаковый уровень здорового диапазона артериального давления как для мужчин, так и женщин. Американские ученые доказали, что этот универсальный подход ошибочный и опасен для женского здоровья, поскольку не позволяет вовремя предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Норма давления

Сегодня пределом нормы верхнего (систолического) давления считается показатель 120 мм ртутного столба. Чем он выше, тем труднее сердцу закачивать кровь. Стойкое превышение давления сигналит о гипертонии – главном факторе риска многих сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и сердечную недостаточность.

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Новое исследование

В новом исследовании группа ученых из США и Финляндии проанализировала результаты четырех крупных исследований, в которых представлены данные об измерении артериального давления у более 27 тысяч человек. 54% этой выборки составляли женщины.

120 – не для всех

Ученые определили, что для женщин пороговый показатель нормального верхнего давления был ниже, чем для мужчин – 110 мм рт.ст. по сравнению со 120 мм рт.ст. Превышение этого уровня было связано с риском развития какой-либо сердечно-сосудистой патологии.

Выяснилось также, что у женщин более низкий порог артериального давления относительно риска каждого конкретного сердечно-сосудистого заболевания.

По мнению авторов исследования, это открытие должно быть поводом для переосмысления действующих рекомендаций для того, чтобы выработать эффективные меры профилактики и диагностики болезней сердца у женщин.