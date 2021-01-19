Управление здравоохранения Норвегии заявило, что связи между вакциной Pfizer/BioNTech и смертностью людей пожилого возраста, которые получили прививку вакцины против коронавируса, установлено не было.

Директор местного управления общественного здоровья Камилла Столтенберг заявила, что перед проведением вакцинации все проходят медицинское обследование. Об этом говорится в отчете медиков, пишет издание Euronews.

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По ее словам, среди 13 летальных случаев, которые изучали специалисты, было установлено, что все пациенты были "очень старыми, немощными и имели серьезные заболевания". Всем пациентам, которые умерли после вакцинации, было более 75 лет.

По состоянию на 19 января в Норвегии известно о 33 смертя пожилых людей, получивших прививки от коронавируса.

Добавим, что ранее Норвежский институт общественного здравоохранения отметил, что "для людей с тяжелыми заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия".

Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech