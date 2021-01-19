В Норвегии не установили связи между смертностью пожилых людей и вакциной Pfizer
Управление здравоохранения Норвегии заявило, что связи между вакциной Pfizer/BioNTech и смертностью людей пожилого возраста, которые получили прививку вакцины против коронавируса, установлено не было.
Директор местного управления общественного здоровья Камилла Столтенберг заявила, что перед проведением вакцинации все проходят медицинское обследование. Об этом говорится в отчете медиков, пишет издание Euronews.
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По ее словам, среди 13 летальных случаев, которые изучали специалисты, было установлено, что все пациенты были "очень старыми, немощными и имели серьезные заболевания". Всем пациентам, которые умерли после вакцинации, было более 75 лет.
По состоянию на 19 января в Норвегии известно о 33 смертя пожилых людей, получивших прививки от коронавируса.
Добавим, что ранее Норвежский институт общественного здравоохранения отметил, что "для людей с тяжелыми заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия".
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.
- Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом не менее 21 дня.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят через несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат и рекомендовало его использование в странах ЕС.
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