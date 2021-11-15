В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса

В Норвегии обнаружили новый тип штамма Дельта коронавируса. Исследователи не считают, что он опаснее, чем его предшественник.

Новую версию варианта штамма Дельта впервые обнаружили в конце июня. С тех пор он появился во многих местах страны. Его назвали AY. 63 и дали отметку "впервые обнаружен в Норвегии".

Также на тему: Украина проходит пик коронавируса, – Ляшко

Насколько опасен новый штамм

Национальный институт общественного здравоохранения не считает, что он является более заразным, чем обычная версия штамма Дельта. Ученые добавили, что исследование показывает, что вакцина против этого варианта хорошо действует, поэтому нет причин для лишнего волнения.

По их словам, тот факт, что эту версию штамма Дельта впервые обнаружили в Норвегии, не значит, что он возник здесь.

Исследователи из Национального института общественного здравоохранения считают, что "норвежский" вариант может дать им уникальные возможности.

Это может быть полезно, мы можем следить за его развитием в течение длительного времени в стране, и это даст нам представление о том, как развивается коронавирус,

– отметили ученые.

Коронавирус в Норвегии: кратко