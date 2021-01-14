В Норвегии выясняют причины смерти 23 человек, получивших прививки против коронавирусной инфекции вакциной Pfizer и BioNTech.

Все летальные случаи зафиксированы среди пожилых людей от 80 лет. Об этом сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.

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Отмечается, что уже изучены 13 случаев. Так, побочные эффекты могли возникнуть у пожилых людей, страдающих серьезными заболеваниями.

Обычные побочные действия, такие, как лихорадка и тошнота, могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний,

- сказал главный врач Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурд Хорте.

Из-за летальных случаев Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, которые имеют серьезные заболевания.

К слову, вакцинация препаратом Pfizer в Норвегии началась 27 декабря.

Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech