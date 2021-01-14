В Норвегии умерли 23 человека после вакцинации от COVID-19
В Норвегии выясняют причины смерти 23 человек, получивших прививки против коронавирусной инфекции вакциной Pfizer и BioNTech.
Все летальные случаи зафиксированы среди пожилых людей от 80 лет. Об этом сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.
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Отмечается, что уже изучены 13 случаев. Так, побочные эффекты могли возникнуть у пожилых людей, страдающих серьезными заболеваниями.
Обычные побочные действия, такие, как лихорадка и тошнота, могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний,
- сказал главный врач Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурд Хорте.
Из-за летальных случаев Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, которые имеют серьезные заболевания.
К слову, вакцинация препаратом Pfizer в Норвегии началась 27 декабря.
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.
- Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят за несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат и рекомендовало его использование в странах ЕС.
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