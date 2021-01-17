В Норвегии умерли 29 человек пожилого возраста после вакцины от COVID-19
В Норвегии растет обеспокоенность проблемой безопасности для пожилых людей, которые вакцинируются против коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech. В стране уже зафиксировано 29 смертей после получения инъекции.
В Норвежском агентстве по лекарственным средствам заявили, что для людей с сопутствующими заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины от COVID-19 могут иметь серьезные последствия, пишет Bloomberg.
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Представители агентства сообщили, что все смерти связаны именно с вакциной от Pfizer, поскольку до пятницы другие вакцины в стране были недоступны.
Во всех умерших после прививки были серьезные сопутствующие заболевания, минимальный возраст – 75 лет. По состоянию на 17 января в Норвегии хотя бы одну дозу вакцины получила уже 41 тысяча человек.
Большинство людей получили ожидаемые побочные эффекты вакцины, такие как тошнота и рвота, лихорадка, местные реакции в месте инъекции и общее ухудшение состояния,
– добавили в агентстве.
Норвежский институт общественного здравоохранения отметил, что "для людей с тяжелыми заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия".
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.
- Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом не менее 21 дня.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят через несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат и рекомендовало его использование в странах ЕС.
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