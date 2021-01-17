В Норвегии растет обеспокоенность проблемой безопасности для пожилых людей, которые вакцинируются против коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech. В стране уже зафиксировано 29 смертей после получения инъекции.

В Норвежском агентстве по лекарственным средствам заявили, что для людей с сопутствующими заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины от COVID-19 могут иметь серьезные последствия, пишет Bloomberg.

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Представители агентства сообщили, что все смерти связаны именно с вакциной от Pfizer, поскольку до пятницы другие вакцины в стране были недоступны.

Во всех умерших после прививки были серьезные сопутствующие заболевания, минимальный возраст – 75 лет. По состоянию на 17 января в Норвегии хотя бы одну дозу вакцины получила уже 41 тысяча человек.

Большинство людей получили ожидаемые побочные эффекты вакцины, такие как тошнота и рвота, лихорадка, местные реакции в месте инъекции и общее ухудшение состояния,

– добавили в агентстве.

Норвежский институт общественного здравоохранения отметил, что "для людей с тяжелыми заболеваниями даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия".

Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech