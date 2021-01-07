В Норвегии двое жителей дома престарелых умерли после введения препарата против коронавируса компании Pfizer.

Вакцинация в Норвегии стартовала полторы недели назад. Первыми прививки получают люди с хроническими заболеваниями. Однако, как пишет Statens legemiddelverk, уже зафиксированы первые жертвы после вакцинации.

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По данным Норвежского агентства лекарственных средств, обе жертвы проживали в одном из домов для пожилых.

Во вторник, 5 января, мы получили два сообщения о смерти, которые произошли через несколько дней после вакцинации,

– говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что специалисты должны проанализировать, является ли введение препарата причиной смерти, или же факт того, что смерть произошла вскоре после вакцинации, является лишь совпадением.

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