В Норвегии умерли два человека, которые получили прививку вакциной Pfizer от коронавируса
В Норвегии двое жителей дома престарелых умерли после введения препарата против коронавируса компании Pfizer.
Вакцинация в Норвегии стартовала полторы недели назад. Первыми прививки получают люди с хроническими заболеваниями. Однако, как пишет Statens legemiddelverk, уже зафиксированы первые жертвы после вакцинации.
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По данным Норвежского агентства лекарственных средств, обе жертвы проживали в одном из домов для пожилых.
Во вторник, 5 января, мы получили два сообщения о смерти, которые произошли через несколько дней после вакцинации,
– говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что специалисты должны проанализировать, является ли введение препарата причиной смерти, или же факт того, что смерть произошла вскоре после вакцинации, является лишь совпадением.
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.
- Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят за несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат и рекомендовало его использование в странах ЕС.
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