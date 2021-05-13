Правительство Норвегии также поддержало приостановление использования вакцины Johnson&Johnson, однако предложит ее тем, кто хочет добровольно сделать прививку именно этим препаратом.

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"Правительство рассмотрело вопрос о том, могут ли люди принимать вакцины добровольно. Правительство пришло к выводу, что добровольно будет предлагаться только вакцина Johnson&Johnson", – сказала Эрна Солберг.

Использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca было официально прекращено через несколько дней после того, как комитет экспертов, созданный правительством, постановил, что этот препарат должен быть исключен из стратегии Норвегии относительно вакцин.

Когда Норвегия приостановила прививать людей вакциной AstraZeneca

Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca с 11 марта из-за сообщения о редких серьезных побочных эффектах, таких как образование тромбов.

Норвегия передаст свои дозы вакцины AstraZeneca другим странам.



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