Китайская актриса рассказала об ужасных последствиях пластической хирургии и обнародовала фото почерневшего носа. Неудачная пластическая операция привела к некрозу – отмиранию тканей на кончике носа.

Об этом актриса рассказала в популярной в Китае соцсети Sina Weibo. Как говорит Лю, она решилась на ринопластику, потому что надеялась, что это поможет ей в карьере, а получилось, что наоборот потеряла контракты на более 60 тысяч долларов.

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Детали неудачной операции

Вся процедура длилась 4 часа. Я думала, что стану привлекательнее и не ожидала, что эти 4 часа станут началом кошмара,

– рассказала Гао Лю своим подписчикам.

После операции в носу девушки появилось "раздражение и зуд", а затем – хроническая инфекция, хотя врачи обещали, что она сможет вернуться к работе в декабре – январе.



Блогер поделилась фото со своими подписчиками / Фото Sina Weibo/Gao Liu

Опасность пластической хирургии

Кожа на кончике носа сперва почернела, а потом начался некроз, а потому 2 следующих месяца девушка провела в больнице и потеряла контракты на 62 тысячи долларов.

По словам актрисы, повторную операцию, чтобы восстановить нос и вернуть прежнюю внешность, можно сделать не ранее, чем через год.

История Гао Лю спровоцировала дискуссию о состоянии пластической хирургии в Китае.

В социальных сетях люди призвали актрису привлечь к ответственности небрежных врачей.