С начала пандемии коронавирусной инфекции ношение масок стало уже привычкой, однако немало людей использовали сразу две маски. Ученые подтвердили то, что они действительно лучше защищают от COVID-19.

Исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) показывает, что одна тканевая маска поверх одноразовой хирургической может заблокировать до 92,5% инфекционных частиц в воздухе.

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Что известно об исследовании

Исследователи CDC заявили, что ношение одной маски (хирургической или тканевой) блокирует около 40% вдыхаемых частиц.

Мы по-прежнему рекомендуем, чтобы маски состояли из двух или более слоев, полностью закрывали нос и рот и плотно прилегали к носу и с обеих сторон лица... Эти экспериментальные данные подтверждают предыдущие рекомендации CDC о том, что все люди в возрасте двух лет и старше должны носить маску на публике и в присутствии других в доме, которые не живут с вами,

- заявила директор CDC Рошель Валенски.

CDC обновил свои указания, сказав, что люди могут носить тканевую маску поверх одноразовой хирургической маски "для лучшего прилегания и дополнительной защиты".

Да, эта комбинация может уменьшить пробелы по краям маски, в которые могут проникнуть частицы вируса. Однако чиновники не рекомендовали носить две маски, а лучше плотнее фиксировать одну на лице.

В США не призывают носить две маски одновременно

В исследовании Центр использовал одну марку хирургической маски и один вид тканевой маски. Поэтому нет данных о результатах ношения других типов масок. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки подчеркнула, что Белый дом также не рекомендует носить две маски одновременно.

Зато в Норвегии это могут рекомендовать

Правительство Норвегии обсуждает рекомендацию для жителей о ношении двух масок в общественных местах.

Информация взята с Nrk.no



Как пользоваться маской против коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала