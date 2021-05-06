Прототип, разработанный учеными из Университета Ноттингема, должен стать решением некоторых проблем клеточной визуализации в медицине. Ведь пока она требует габаритного и сложного оборудования, часто также – флуоресцентных химических меток, которые в достаточно больших дозах могут вредить организму пациента.

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Как работает новая технология

Исследователи предлагают привлечь к диагностике пару лазеров, один из которых с помощью металлического слоя на кончике волокна преобразован в высокочастотный излучатель звуковых частиц. Эти фононы распространяются по тканям, вызывая рассеивание звуковых волн, которые затем сталкиваются с другим лазером.

Анализируя эти столкновения, система визуализирует форму звуковых волн. Это позволяет раскрыть важные свойства клеток, через которые проходил звук.

Важность открытия

Медики могут понять геометрию и жесткость подкожных тканей. Эти параметры могут служить индикатором рака. В отличие от мануального обследования, ультразвук создает 3D-карту клеток с похожей или даже большей степенью детализации, чем изображения, полученные под микроскопом.

Крошечное устройство можно подключить к одному оптоволокну или соединить с пучком волокон обычного эндоскопа.

Разработчики надеются, что новый инструмент откроет перед врачами новые возможности в клинической диагностики.