Некоторые вирусы "конкурируют" за место в теле человека. Британские ученые из Университета Глазго считают, что обычный вирус простуды (риновирус) сильнее COVID-19.

Эти преимущества могут иметь краткосрочный эффект. Но риновирусы настолько распространены, что могут помочь подавить коронавирус.

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Чтобы объяснить это лучше, ученые просят представить клетки в носу, горле и легких, как ряд домов. Только вирус попадает внутрь, он может либо держать двери дома открытыми, чтобы впустить другие вирусы. Или, наоборот, закрыть их, чтобы жить без соседей. К примеру, аденовирусы склонны к совместному проживанию. Грипп – один из "самых эгоистичных" вирусов и почти всегда работает один. Хотя известно, что "в компании коронавируса" ему нравится.

Было много предположений о том, как SarS-CoV-2 впишется в таинственный мир "вирусных взаимодействий". Но год социальной дистанции остановил распространение всех вирусов и усложнил их изучение.

Поэтому ученые Центра вирусных исследований в Глазго взяли копию слизистой оболочки дыхательных путей человека и заразили ее коронавирусом и риновирусом, который является одной из самых распространенных инфекций в мире.

Результаты исследования:

Если риновирусы и SarS-CoV-2 выпустить одновременно, то первый подавляет коронавирус.

Если же риновирусу дать 24 часа форы, то у коронавируса просто не будет шансов.

Даже тогда, когда ученые выпустили SarS-CoV-2 на 24 часа раньше, риновирусы все равно оказался сильнее.

SarS-CoV-2 не развивается, его очень угнетают риновирусы. Это очень интересно, потому что высокая распространенность обычной простуды может снизить количество новых случаев заражения SarS-CoV-2,

– заявил доктор Пабло Мурсия.

Подобные случаи были и в истории раньше. Сам крупная вспышка риновируса, вероятно, отсрочила пандемию свиного гриппа в некоторых частях Европы в 2009 году.

Последующие эксперименты показали, что риновирусы запускает иммунную реакцию внутри инфицированных клеток, которая блокирует способность коронавируса создавать свои копии.