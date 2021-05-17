В чем дело

Обычно Т-клетки удерживают иммунную систему от нападения на собственные клетки организма, иначе это приводит к аутоиммунным заболеваниям. Но некоторые виды рака избирательно впускают эти Т-супрессоры в свою микросреду, чтобы те напали на другие иммунные клетки, что и блокирует адекватный иммунный ответ организма.

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Перепрограммировать Т-супрессоры возможно

Ученые из больницы общего профиля Массачусетс нашли способ перепрограммировать т-супрессоры в Т-клетки, которые не только разрушают опухоль изнутри, но и позволяют принять участие в битве другим иммунным клеткам.

Исследователи испытали терапию на мышах с глиобластомой (форма опухоли мозга, которая трудно поддается лечению и с высоким риском летальности).

Они использовали антитела αGITR, которые перепрограммировали действовать как Т-супрессоры для борьбы с раковыми клетками – CD4 Т-хелперами. Такую тактику ученые усилили ингибиторами контрольных точек, которые помогают укрепить иммунную систему.

В результате выживаемость среди грызунов повысилась. В некоторых случаях опухоль не только полностью исчезла: когда ученые позже вновь ввели этим мышам раковые клетки, их иммунная система была готова к борьбе.