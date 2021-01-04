В США появился новый термин "нусси". Это недавно обнаруженная эрогенная зона, которая расположена глубоко в носоглотке.

Сначала многие подумали, что это такая ироничная шутка. Но оказалось, что некоторые пациенты описывают приятные ощущения во время сбора образца для ПЦР-теста вполне серьезно, сообщает RollingStone.

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Некоторые люди даже стараются делать себе такое тестирование как можно чаще и придумывают дополнительные поводы.

Вот как описывают свои ощущения некоторые шутники на форумах:

"Похоже на пузыри от дорогого шампанского, которые выходят через нос".

"Как будто ты съел что-то острое, и это прочистило тебе все пазухи".

"Кажется, что у тебя глубоко в носоглотке очень чешется и единственный способ почесать – это провести там палочкой для забора образца на COVID".

Одна женщина даже пожаловалась врачу, потому что он собирал образцы настолько деликатно, что она так ничего и не почувствовала.

Первое тестирование на коронавирус не нравится почти никому

Любители новых ощущений убеждают, что впервые отбор образцов для теста не нравится почти никому. Но "если вы сделаете это 10 раз, то начнете жаждать этого".

Уже появился даже отдельный поджанр ASMR-видео, посвященный ПЦР-тестированию на коронавирус. Приятные мужчины и женщины в медицинских костюмах говорят очень нежно и словно заглядывают в глаза зрителя во время отбора образцов из носоглотки. Самое популярное видео на эту тематику уже собрало больше миллиона просмотров.