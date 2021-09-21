Новая махинация: банда подделывала COVID-справки, чтобы трудоустроить украинцев за рубежом
Источник:СБУ
В Черновицкой области правоохранители разоблачили банду, которая изготавливала фальшивые COVID-документы. Их использовали, чтобы устроить украинцев на работу за границей.
Такие справки нужны, чтобы без помех пересекать границу в условиях пандемии. Подозревают, что такими махинациями трое жителей Черновцов начали заниматься еще весной 2021 года.
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Что известно о схеме
Члены банды подделывали справки о том, что человек не болен коронавирусом, свидетельства о вакцинации международного образца и договоры с иностранными работодателями (при условии жесткого локдауна некоторые страны закрылись для туристов, но оставались доступными для иностранцев, которые в них работают).
Чтобы вести свой "бизнес" дельцы арендовали офис, а клиентов искали через перевозчиков. Ежемесячно банда зарабатывала до полумиллиона гривен.
Предоставляли свои "услуги" не только украинцам, но и иностранцам. В частности, подделывали результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, и страховые полисы.Внимание. Стоимость "услуг" составляла от 200 гривен за ПЦР-тест до 3 000 гривен за пакет документов для выезда за границу. С иностранцев за пакет документов брали 1 000 гривен.
Правоохранители провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли:
- оборудование для изготовления и подделки документов и компьютеры;
- поддельные штампы и печати украинских и иностранных компаний и больниц Черновицкой и других областей;
- готовые бланки и оборудование для нанесения голограмм.
Вещи, которые изъяли СБУ / Фото СБУ
Сейчас фигурантам дела готовят подозрения по делу о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.