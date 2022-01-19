Суть открытия

Одним из наиболее часто исследуемых биомаркеров в исследовании проблемы ожирения является гормон лептин. Ученые уже знали, что изменение реакции организма на лептин может принести пользу здоровью. Теперь команда из Мичиганского университета обнаружила, что новый биомаркер может изменить чувствительность к лептину, снижая вес и улучшая метаболическое здоровье.

Интересно Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

Лептин – что это? Лептин производит жировые клетки. Этот гормон играет ключевую роль в регулировании аппетита. При ожирении связь лептина с мозгом нарушается, а именно резистентность к лептину, что приводит к перееданию и набору веса.

Какую мишень обнаружили ученые

Новые эксперименты показали, что фермент HDAC6 является эффективной мишенью для борьбы с резистентностью к лептину.

Подавление HDAC6 на моделях мышей с ожирением, которые имели диету с высоким содержанием жиров, привело к снижению массы тела почти на 25% за несколько недель.

По словам авторов, этих невероятных результатов удалось добиться в результате потери жировой ткани и лишь незначительного количества мышечной ткани.

Кроме того, у мышей улучшились показатели здоровья печени и глюкозы, что снижало риски развития сахарного диабета.

Перспектива открытия

Для продолжения исследований сейчас необходимо решить проблему токсичности, которая возникает при распаде большинства ингибиторов HDAC6.

Ученые уже тестируют соединения, которые обладают аналогичными эффектами, но потенциально безопасны для организма людей. Потенциально их подход может обеспечить эффективное лечение ожирения, которое провоцирует множество проблем со здоровьем.