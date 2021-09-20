Теперь ученые надеются, что вакцина сможет "омолодить" эти Т-клетки и помочь им дальше атаковать рак. Предыдущие исследования показали, что из сотен неоантигенов в большинстве опухолей – только некоторые из них провоцируют реакцию Т-клеток.

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Новая мишень ученых

Специалисты из MIT помогли понять, почему это так. На модели мышей с раком легких они показали, что когда Т-клетки появляются, подмножества Т-клеток, нацеленных на различные раковые белки, вступают в соперничество между собой.

Это приводит к появлению доминантной популяции Т-клеток. И даже после того, как Т-клетки "устают", они продолжают подавлять конкурентов.

Однако, как выяснили ученые, если вакцинировать мышей одним из неоантигенов, подавленные Т-клетки можно "омолодить", и дать им новые силы для борьбы с раком.

Внимание! В таком случае размеры опухоли у грызунов сокращались в среднем на 27%.

Итак, после вакцинации популяция Т-клеток пополняется тем типом, который способен заново стимулировать отклик иммунной системы, то есть обеспечивать долгосрочный контроль опухоли.

Как "работают" раковые клетки? Когда клетки начинают превращаться в раковые, они вырабатывают мутировавшие белки, которые не свойственны для здоровых. Эти так называемые неоантигены могут сигнализировать иммунной системе, что что-то идет не так, и Т-клетки начинают разрушать раковые клетки. Однако постепенно Т-клетки становятся склонны "уставать". Это происходит, когда опухоль создает иммуносупрессивную среду, которая нейтрализует Т-клетки.

Недавно ученые из Оксфорда продемонстрировали эффективность комбинации противораковой вакцины и иммунотерапии. Вакцина увеличивает уровень иммунных клеток, охотящихся за опухолью, а иммунотерапия повышает их смертность. Терапия работает сразу против нескольких типов рака.

Справка. За последние 10 лет ученые начали разрабатывать экспериментальные вакцины, стимулирующие иммунную систему пациента разрушать раковую опухоль. Пока ни одну из них не одобрили органы санитарного надзора, но некоторые показывают хорошие результаты в клинических испытаниях