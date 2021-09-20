Теперь ученые надеются, что вакцина сможет "омолодить" эти Т-клетки и помочь им дальше атаковать рак. Предыдущие исследования показали, что из сотен неоантигенов в большинстве опухолей – только некоторые из них провоцируют реакцию Т-клеток.
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Новая мишень ученых
Специалисты из MIT помогли понять, почему это так. На модели мышей с раком легких они показали, что когда Т-клетки появляются, подмножества Т-клеток, нацеленных на различные раковые белки, вступают в соперничество между собой.
Это приводит к появлению доминантной популяции Т-клеток. И даже после того, как Т-клетки "устают", они продолжают подавлять конкурентов.
Однако, как выяснили ученые, если вакцинировать мышей одним из неоантигенов, подавленные Т-клетки можно "омолодить", и дать им новые силы для борьбы с раком.
Итак, после вакцинации популяция Т-клеток пополняется тем типом, который способен заново стимулировать отклик иммунной системы, то есть обеспечивать долгосрочный контроль опухоли.
Как "работают" раковые клетки?
Когда клетки начинают превращаться в раковые, они вырабатывают мутировавшие белки, которые не свойственны для здоровых. Эти так называемые неоантигены могут сигнализировать иммунной системе, что что-то идет не так, и Т-клетки начинают разрушать раковые клетки.
Однако постепенно Т-клетки становятся склонны "уставать". Это происходит, когда опухоль создает иммуносупрессивную среду, которая нейтрализует Т-клетки.
Недавно ученые из Оксфорда продемонстрировали эффективность комбинации противораковой вакцины и иммунотерапии. Вакцина увеличивает уровень иммунных клеток, охотящихся за опухолью, а иммунотерапия повышает их смертность. Терапия работает сразу против нескольких типов рака.