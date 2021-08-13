Испытывать вакцины будут на людях в возрасте от 18 до 50 лет. На первом этапе привлекут 56 здоровых взрослых добровольцев.

Важно Ученые по образцу крови смогут предсказать рецидив ВИЧ

Планируют начать уже в конце 2021. Финальные результаты первой фазы ожидаются в мае 2023 года, а промежуточные – будут известны значительно раньше.

Какие вакцины будут испытывать

Кандидатные вакцины mRNA-1644 и mRNA-1644v2-Core, по данным сайта, успешно прошли стадию предварительного тестирования.

Во время первой фазы будут изучать силу и частоту побочных эффектов, если таковые будут. Позже – иммуногенность препарата, то есть его способность вызывать антитела и клеточные иммунные ответы.

Далее до исследования доберут добровольцев с B-клетками, продуцирующими IgG-иммуноглобулины VRC01-класса. То есть, инфицированных.

Почему мРНК-вакцины – это новый уровень медицины? Вместо того чтобы вводить антигены (вещества, которые заставляют нашу иммунную систему вырабатывать антитела), вакцины этого типа дают нашему организму необходим генетический код, чтобы иммунная система вырабатывала антигены сама. Технология мРНК-вакцин не новая: ученые ее изучали десятилетиями. мРНК-вакцины не содержат живого вируса и не вмешиваются в ДНК человека.

Как будут проходить испытания

В целом, как объяснили ученые, есть 2 основных типа лимфоцитов:

Т-клетки – созревают в тимусе; В-клетки – в костном мозге.

Они блуждают в крови или лимфе в "зачаточном" виде, пока не встретятся с антигеном вируса и не будут активированы. Так, активные В-лимфоциты либо становятся В-клетками памяти, либо теми, которые вырабатывают антитела.

Замысел ученых с вакциной с mRNA-1644 состоит в том, чтобы стимулировать специфические В-клеточные ответы. А затем направлять раннее созревание этих иммунных клеток, чтобы вырабатывали нейтрализующие антитела широкого профиля.

Справка. По состоянию на 2021 год, ВИЧ-инфекцию успешно лечат антиретровирусной терапией, но полностью вылечиться пока невозможно: вирус встраивает свой геном в ДНК человека. Его оттуда учатся вырезать.