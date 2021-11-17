Верховная рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания". Его поддержали 293 народных депутата. Парламент поддержал проект в первом чтении еще 5 октября.

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Что означает проект закона

Так, законопроект предлагается определить на уровне закона программы, в пределах которых тяжелобольных пациентов могут лечить безвозмездно. В частности, предоставлять незарегистрированные в Украине лекарственные средства.

Указано, что принятие данного законопроекта позволит:

определить программу расширенного доступа пациентов к незарегистрированным лекарственным средствам и программу доступа субъектов исследования (пациентов) к исследуемым лекарственным средствам после завершения клинического испытания в Украине;

предоставить возможность фармацевтическим производителям внедрять такие программы и в Украине, ввозить и бесплатно предоставлять лекарственные средства тяжелобольным пациентам;

определить право врача назначать и применять в медицинской практике лекарственные средства, не прошедшие процедуру государственной регистрации в Украине в соответствии с действующим законодательством;

определить основания для ввоза незарегистрированных лекарственных средств, которые будут использоваться в предоставлении лекарственных средств из сострадания.

Законопроектом также предлагается установить правила ввоза на таможенную территорию Украины и поставки незарегистрированных лекарственных средств, назначения врачами и использования пациентами лекарственных средств, предназначенных для применения в программах предоставления лекарственных средств для сострадания.

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"Лекарство из сострадания": предыстория

Законопроект №5736 по урегулированию вопроса предоставления пациентам бесплатных лекарств по механизму compassionate use ("лекарство из сострадания" или "из соображений гуманности") дает шанс на выздоровление тем, кто уже отчаялся.

Фармацевтические компании могут безвозмездно предоставлять тяжелобольным пациентам лекарства, еще проходящие клинические испытания. В мире этот механизм давно работает.

"Благодаря механизму "лекарства из сострадания" тяжелобольные пациенты смогут получать от фармацевтических компании инновационные препараты, которые еще проходят клинические испытания. Мы предлагаем имплементировать этот механизм в Украине", –пояснил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.