Новая онкотерапия позволит сократить время пребывания пациентов в больнице с 2,5 часов до 5 минут. Процедуру Phesgo разработала Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS). Ее предлагают пациенткам с одной из самых распространенных разновидностей рака молочной железы.

Что известно о терапии

HER2-трансмембранный белок, участвующий в передаче сигналов, отвечающих за рост и дифференцировку клеток. В случае нарушения его экспрессии может начаться злокачественная трансформация клеток. В таком случае повышается агрессивность рака груди, и пациентам назначают анти-HER2 терапию моноклональными антителами.

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Phesgo – что это? Phesgo – это смесь препаратов пертузумаба и трастузумаба, антител, которые ранее применялись в качестве отдельных внутривенных средств для лечения всех стадий HER2-положительного рака молочной железы в комбинации с химиотерапией.

По словам представителей NHS Великобритании, инъекция препарата Phesgo существенно снижает риск инфекции среди раковых пациентов, поскольку им не придется задерживаться в больнице длительное время.

По мнению Делит Морган, директора благотворительного фонда Breast Cancer Now, утверждение регулятором Phesgo – "фантастическая новость" для тысяч женщин, которые смогут воспользоваться более быстрым и неинвазивным методом. Ежегодно эту процедуру могут пройти 3600 пациентов страны.