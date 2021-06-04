Исследование проведенное в Бразилии подтвердило, что нейродегенеративные нарушения повышают риск протекания COVID-19 в тяжелой форме, а также смерти в результате этого заболевания.

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Мы обнаружили, что причины деменции являются факторами риска тяжелого течения и смерти при COVID-19, и что эти риски особенно выражены для пациентов с болезнью Альцгеймера,

– отметил автор исследования Сержио Верджовски-Алмейда.

Предварительно специалисты уже учитывали деменцию, как риск COVID-19 наряду с другими сопутствующими болезнями (сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, диабет, ожирение и рак).

В то же время стоит учитывать, что одна из причин такой связи – возраст: пациенты с деменцией, как правило, старше и многие из них живут в домах пожилых людей, где риск заражения и передачи вируса выше.

Что нужно знать о деменции

Это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. Частота деменции возрастает с возрастом.

В Украине деменцией страдают 63 тысячи человек, ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.

Существует несколько причин деменции, и чаще всего причиной является болезнь Альцгеймера.

Хвороба – что это Болезнь Альцгеймера – это хроническое заболевание нервной системы, которое вызывает медленное повреждения нейронов и отмирание тканей мозга. Из-за заболевания постепенно ухудшаются память, умственные способности, а также снижается способность справляться с ежедневными делами

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