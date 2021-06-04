Новая причина рисков осложненного COVID-19

Ученые обнаружили, что у пациентов с деменцией и особенно с болезнью Альцгеймера втрое выше риски смерти в результате инфицирования коронавирусом.
Исследование проведенное в Бразилии подтвердило, что нейродегенеративные нарушения повышают риск протекания COVID-19 в тяжелой форме, а также смерти в результате этого заболевания.
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Мы обнаружили, что причины деменции являются факторами риска тяжелого течения и смерти при COVID-19, и что эти риски особенно выражены для пациентов с болезнью Альцгеймера,
– отметил автор исследования Сержио Верджовски-Алмейда.
Предварительно специалисты уже учитывали деменцию, как риск COVID-19 наряду с другими сопутствующими болезнями (сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, диабет, ожирение и рак).
В то же время стоит учитывать, что одна из причин такой связи – возраст: пациенты с деменцией, как правило, старше и многие из них живут в домах пожилых людей, где риск заражения и передачи вируса выше.
Что нужно знать о деменции
Это синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. Частота деменции возрастает с возрастом.
В Украине деменцией страдают 63 тысячи человек, ежегодно заболевают более 4,5 тысячи человек.
Существует несколько причин деменции, и чаще всего причиной является болезнь Альцгеймера.
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