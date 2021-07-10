Новая революционная вакцина на 100% защищает от септического шока

Против наиболее распространенных бактериальных патогенов до сих пор нет вакцин, а рост устойчивости бактерий к антибиотикам только ухудшает текущую ситуацию. По оценкам ВОЗ, резистентность к антибиотикам является наиболее серьезной угрозой для человека в ближайшие десятилетия. Чтобы решать эту проблему, команда из Гарвардского университета разработала метод вакцинации ciVAX.

Вакцинация ciVAX

В доклинических экспериментах вакцина показала 100% защиту от септического шока и метициллин резистентного золотистого стафилококка. Ею можно будет защищать как людей, так и домашний скот.

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Ученые нашли антигены от широкого спектра патогенов – вирусов, бактерий, грибов. Это перепрограммированные дендритные клетки, что мигрируют по лимфатическим узлам, организуют сложный иммунный ответ, включая дальнейшую процедуру Т-клеток и антитела, реагирующие на патогены.

Эксперименты на грызунах успешные

Ученые уже протестировали вакцину ciVAX против самых распространенных причин септического шока – золотистого стафилококка и кишечной палочки.

Риски смерти в экспериментальной группе грызунов были минимальные после применения вакцины. Поэтому, на моделях мышей выживаемость после вакцины составила 100%, в то время, как в группе контроля только 9%.

Наш метод защищает большинство антигенов от патогенов и предоставляет их иммунной системе в отличие от вакцин, которые состоят из одного или комбинации антигенов,

– заявил соавтор работы Майкл Супер.

Тестирование вакцины находится еще в самом начале пути, однако ученые видят в ней большой потенциал.

Кроме применения ciVAX для защиты от сепсиса и других бактериальных инфекций у людей ученые планируют использовать метод среди домашнего скота, чтобы предупредить заболеваемость и потенциальное инфицирование человека.