Ученые из Медицинского университета Южной Каролины во главе с автором исследования Сьюзан Дорман работали над разработкой терапии более 15 лет. Наконец, их работа увенчалась успехом.

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Финальная третья фаза клинических исследований продемонстрировала, что четырехмесячный курс лечения, который включает два препарата, по эффективности и безопасности равноценен действующему стандарту.

Детали исследования

В исследовании приняли участие 2234 пациента с активной формой туберкулеза, в частности люди с ВИЧ. Ученые протестировали две схемы четырехмесячного курса (рифапентин и моксифлоксацин) и стандартную шестимесячную терапию.

Они сосредоточились на рифапентине, поскольку он похож на антибиотик со стандартного протокола лечения, однако остается эффективным в организме более длительный период. Эффект от терапии оценили через 12 месяцев.

Обратите внимание! Новая терапия была эффективной также и для людей с ВИЧ – они вылечились от туберкулеза, как и добровольцы без хронических заболеваний.



Известно, что сочетание ВИЧ и туберкулеза особенно опасное, поскольку ВИЧ атакует иммунные клетки, необходимые для борьбы с бактериями туберкулеза.

Перспектива открытия

Команда ученых надеется, что результаты исследования изменят текущую ситуацию с лечением туберкулеза сначала в США, а затем и по всему миру.

Тем временем команда не намерена останавливаться и продолжает искать способы еще большей оптимизации терапии.