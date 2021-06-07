Ученые из Медицинского университета Южной Каролины во главе с автором исследования Сьюзан Дорман работали над разработкой терапии более 15 лет. Наконец, их работа увенчалась успехом.
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Финальная третья фаза клинических исследований продемонстрировала, что четырехмесячный курс лечения, который включает два препарата, по эффективности и безопасности равноценен действующему стандарту.
Детали исследования
В исследовании приняли участие 2234 пациента с активной формой туберкулеза, в частности люди с ВИЧ. Ученые протестировали две схемы четырехмесячного курса (рифапентин и моксифлоксацин) и стандартную шестимесячную терапию.
Они сосредоточились на рифапентине, поскольку он похож на антибиотик со стандартного протокола лечения, однако остается эффективным в организме более длительный период. Эффект от терапии оценили через 12 месяцев.
Перспектива открытия
Команда ученых надеется, что результаты исследования изменят текущую ситуацию с лечением туберкулеза сначала в США, а затем и по всему миру.
Тем временем команда не намерена останавливаться и продолжает искать способы еще большей оптимизации терапии.