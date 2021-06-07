Новая схема лечения туберкулеза прошла все этапы испытаний: что это значит

Терапия прошла все необходимые этапы клинических испытаний и, вероятно, вскоре будет одобрена на уровне рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Самое главное, что теперь пациентам придется принимать антибиотики только четыре месяца.

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины во главе с автором исследования Сьюзан Дорман работали над разработкой терапии более 15 лет. Наконец, их работа увенчалась успехом.

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Финальная третья фаза клинических исследований продемонстрировала, что четырехмесячный курс лечения, который включает два препарата, по эффективности и безопасности равноценен действующему стандарту.

Детали исследования

В исследовании приняли участие 2234 пациента с активной формой туберкулеза, в частности люди с ВИЧ. Ученые протестировали две схемы четырехмесячного курса (рифапентин и моксифлоксацин) и стандартную шестимесячную терапию.

Они сосредоточились на рифапентине, поскольку он похож на антибиотик со стандартного протокола лечения, однако остается эффективным в организме более длительный период. Эффект от терапии оценили через 12 месяцев.

Перспектива открытия

Новая терапия была эффективной также и для людей с ВИЧ – они вылечились от туберкулеза, как и добровольцы без хронических заболеваний.Известно, что сочетание ВИЧ и туберкулеза особенно опасное, поскольку ВИЧ атакует иммунные клетки, необходимые для борьбы с бактериями туберкулеза.

Команда ученых надеется, что результаты исследования изменят текущую ситуацию с лечением туберкулеза сначала в США, а затем и по всему миру.

Тем временем команда не намерена останавливаться и продолжает искать способы еще большей оптимизации терапии.