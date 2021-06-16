Ученые определили новые механизмы, которые приводят к повреждению ткани легких на фоне туберкулеза. Благодаря этим знаниям они смогли разработать новую схему лечения болезни.
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Как ученые получили новые знания о туберкулезе
Более четкое понимание механизмов развития чрезмерного воспаления и повреждения в легких ученые получили с помощью новой технологии трехмерного культивирования клеток. Она позволяет гораздо точнее моделировать процессы инфицирования.
Дальнейшее секвенирование генома помогло ученым определить 7 генов, которые играют ключевую роль в процессе разрушения клеток.
После этого исследователи оценили действие антибиотика доксициллина. Это полусинтетический антибиотик широкого спектра действия, который используется для лечения различных инфекций дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, органов мочеполовой системы и других.
Что показало исследование на людях
- Во время второй фазы клинических исследований препарат протестировали на 30 людях,
- Одна группа получала доксициллин в дозировке 100 мг дважды в сутки в течение двух недель в комбинации со стандартными противотуберкулезными препаратами, а вторая группа лишь препараты золотого стандарта,
- Комбинированное лечение с доксициллином ускоряло процесс выздоровления и снижало уровень повреждений в легких,
- Важно, что в обеих группах наблюдались аналогичные побочные эффекты, которые обычно возникают на фоне приема антибиотиков.
Исследования дают многообещающие перспективы в обеспечении нового стандарта лечения туберкулеза, который может предотвратить долгосрочные осложнения,
– говорится в сообщении.
Сейчас основная проблема заключается в том, что у многих пациентов после успешного лечения есть поражения в тканях легких, которые повышают риск смертности в будущем.
Доксициллин может снизить эти повреждения и потенциально улучшить качество жизни пациентов,
– заявила автор работы Кэтрин Онг.
В настоящее время группа ученых готовится к проведению финальной третьей фазы клинических исследований. Если все пройдет удачно, в будущем это может изменить действующие протоколы лечения инфекции, которая до пандемии COVID-19 считалась самой смертельной.