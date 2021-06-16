Новая схема лечения значительно ускоряет выздоровление от туберкулеза

Стандартное лечение туберкулеза длится от полугода до 1,5 года. Британские ученые из Саутгемптонского университета нашли способ, как ускорить лечение пациентов с этой болезнью.

Ученые определили новые механизмы, которые приводят к повреждению ткани легких на фоне туберкулеза. Благодаря этим знаниям они смогли разработать новую схему лечения болезни.

К теме Все о туберкулезе и как пандемия влияет на распространение заболевания

Как ученые получили новые знания о туберкулезе

Более четкое понимание механизмов развития чрезмерного воспаления и повреждения в легких ученые получили с помощью новой технологии трехмерного культивирования клеток. Она позволяет гораздо точнее моделировать процессы инфицирования.

Дальнейшее секвенирование генома помогло ученым определить 7 генов, которые играют ключевую роль в процессе разрушения клеток.

После этого исследователи оценили действие антибиотика доксициллина. Это полусинтетический антибиотик широкого спектра действия, который используется для лечения различных инфекций дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, органов мочеполовой системы и других.

Что показало исследование на людях

Во время второй фазы клинических исследований препарат протестировали на 30 людях,

Одна группа получала доксициллин в дозировке 100 мг дважды в сутки в течение двух недель в комбинации со стандартными противотуберкулезными препаратами, а вторая группа лишь препараты золотого стандарта,

Комбинированное лечение с доксициллином ускоряло процесс выздоровления и снижало уровень повреждений в легких,

Важно, что в обеих группах наблюдались аналогичные побочные эффекты, которые обычно возникают на фоне приема антибиотиков.

Исследования дают многообещающие перспективы в обеспечении нового стандарта лечения туберкулеза, который может предотвратить долгосрочные осложнения,

– говорится в сообщении.

Сейчас основная проблема заключается в том, что у многих пациентов после успешного лечения есть поражения в тканях легких, которые повышают риск смертности в будущем.

Доксициллин может снизить эти повреждения и потенциально улучшить качество жизни пациентов,

– заявила автор работы Кэтрин Онг.

В настоящее время группа ученых готовится к проведению финальной третьей фазы клинических исследований. Если все пройдет удачно, в будущем это может изменить действующие протоколы лечения инфекции, которая до пандемии COVID-19 считалась самой смертельной.