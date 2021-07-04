Новая стратегия лечения диабета: влиять на причину

Все препараты для контроля сахарного диабета второго типа, которые применяют сегодня, направлены на снижение уровня глюкозы в крови. Исследователи из Университета Аризоны доказали, что достичь успехов в лечении болезни также можно, если влиять на причину заболевания – ожирение печени.

Ожирение является наиболее распространенным фактором риска развития сахарного диабета второго типа в любом возрасте. Ученые знали, что на фоне ожирения увеличивается количество жира в печени, поэтому решили выяснить, как ожирение печени влияет на резистентность организма к инсулину или вызывает его чрезмерную секрецию.

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Современные препараты лечат симптомы диабета, но в условиях стабильного роста заболеваемости нам нужны новые варианты,

– заявил соавтор работы Бенджамин Ренквист.

Сейчас диабет второго типа является более распространенным, чем диабет первого типа, поэтому исследователи сфокусировались на изучении потенциальных механизмов развития болезни именно в печени.

Команда сосредоточилась на диагностике нейротрансмиттеров, которые выделяет печень. Это позволило им понять, как печень взаимодействует с мозгом, чтобы запустить характерные для диабета и ожирения метаболические изменения.

Оказалось, что жир в печени увеличивает высвобождение ГАМК – тормозного нейромедиатора центральной нервной системы.

Далее ученые определили путь для синтеза ГАМК и заблокировали ключевой фермент в этом механизме.

Контроль выработки ГАМК в печени восстановило у животных чувствительность к инсулину в течение нескольких дней. Более длительное угнетение повлияло на количество потребляемой пищи и потерю веса.

Авторы убеждены, что терапия будет эффективной и для человека. Они установили, что у людей с инсулинорезистентностью в печени повышена экспрессия генов, участвующих в производстве и высвобождении ГАМК.

Теперь команда готовится к запуску клинических испытаний, где будет изучено действие уже одобренного для человека ингибитора ГАМК-трансаминазы.