Инсулин определяет уровень дофамина

Группа ученых из Немецкого центра исследований диабета показала, что инсулин снижает уровень дофамина в области головного мозга, которая отвечает за регуляцию системы вознаграждения и когнитивные функции.

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Известно, что дофамин – важный нейротрансмиттер системы вознаграждения, а гормон инсулин выделяется после еды для регуляции обмена веществ (гомеостатическая система). Теперь ученые разобрались, как эти две системы взаимодействуют в ключевой для вознаграждения области головного мозга.

Детали исследования

Выводы основаны на эксперименте со здоровыми людьми без избыточного веса, которым вводили инсулин с помощью спрея через нос. Затем МРТ оценивало функциональную активность мозга, а ПЭТ уровень дофамина.

Введение инсулина снижало уровень дофамина и приводило к изменению сетевой структуры мозга.

Это прямые доказательства того, как и где в мозге взаимодействуют сигналы, запускаемые после еды, в частности выброс инсулина и системы вознаграждения,

– подчеркнули ученые.

Важность результатов

Сейчас ученые планируют изучить взаимодействие дофамина и инсулина в головном мозге людей с ожирением и диабетом и намерены восстановить нормальную функцию инсулина с помощью поведенческих или фармацевтических вмешательств.

Результаты могут открыть новые стратегии лечения диабета второго типа и ожирения.