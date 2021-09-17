Новое открытие ученых

Они разработали генетическую платформу на основе химических препаратов. Она позволяет отслеживать изменения в генах лабораторных плодовых мушек без обследования тысяч отдельных особей.

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Для того, чтобы изучить определенную функцию гена, ученые сначала вводят ее тысячам дрозофилам, а затем обследуют каждую по отдельности. Так пытаются понять, где процесс пошел успешно, а где – нет.

Отличить мушек с нужным геном помогает специальная "метка" – обычно это определенный цвет глаз, форма крыльев или иные черты.

Справка. Как пояснили ученые, лабораторные дрозофилы – это широко распространенная модель животных, в которой происходит изучение функций генов и мутаций в биологических процессах (как в здоровом, так и в больном организме).

Старый vs новый метод

Этот метод служит ученым уже много лет, но визуально проверять каждую мушку под микроскопом – занимает слишком много времени. Поэтому специалисты из Медицинского колледжа Бейлора предложили альтернативную систему маркировки с использованием препаратов.

Идея заключается в следующем: вместо того, чтобы замечать нужных генов физическими чертами – метить другие гены, которые придают мушкам либо устойчивость, либо чувствительность к определенным препаратам. И тогда можно сразу выделить всю группу подопытных.

Такая простая и эффективная стратегия экономит время, позволяя исследователям заняться чем-то более продуктивным. По оценкам авторов, новый метод быстрее примерно в 10 раз, чем традиционный подход.

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Интересно, что ранее биологи из Техаса создали комаров, на которых удобно и безопасно проводить эксперименты, поскольку все внесенные в ДНК изменения будут автоматически удаляться через некоторое время. Предложение ученых заключается в использовании генного драйва вместе с ферментом, который разрезает ДНК, и небольшой копией собственного ДНК комаров.