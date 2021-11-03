Так, ученые предложили простое и эффективное решение для точной диагностики тромбоза – новый контрастный агент, подсвечивающий сгустки в сосудах как в сердце, так и по всему телу.

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Новый универсальный метод

Первоочередной целью разработки метода визуализации была сложность обнаружения тромбов на фоне фибрилляции предсердий. Эти сгустки часто блокируют сосуды ведущие к головному мозгу и провоцируют инсульт.

Внимание! Тромбоз – важнейший фактор риска инсульта и многих хронических болезней. Каждые 10 минут от инсульта умирает один житель Украины.

В стандартном способе диагностики применяют седацию (вводят человека в состояние полусна) ​​и вставляют в пищевод трубку для ультразвукового исследования.

Теперь команда из Массачусетской больницы общего профиля представила новый более простой, более безопасный и универсальный метод обнаружения опасных тромбов. Ученые разработали контрастный агент для визуализации тромбов.

Как он работает? Вещество вводится внутривенно, а затем с помощью сканирования ПЭТ можно наблюдать яркие вспышки тромбов во всех сосудах.

Точность и безопасность метода

Чтобы выяснить, насколько точен и безопасен этот метод для человека, ученые протестировали его на здоровых добровольцах и пациентах с тромбами на фоне фибрилляции предсердий.

У здоровых людей он безопасно выводился из организма несколько часов после процедуры, а добровольцы с тромбами четко указывали на локализацию проблемы.

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"Очень приятно, что годы усилия увенчались успехом и могут оказать реальную пользу для здоровья человека", – прокомментировал автор работы Питер Караван.

Сейчас результаты необходимо подтвердить в обширных исследованиях, после чего метод будет доступен в клинической практике.