В настоящее время метод генного редактирования CRISPR имеет ряд ограничений по масштабам изменений, которые вносятся в геном. А теперь ученые представили новый инструмент, который вносит более тысячи изменений за раз и может встраивать целые участки ДНК, открывая возможности для лечения сложных заболеваний.

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Технология CRISPR/Cas является настоящим прорывом в генном редактировании, предоставив ученым инструмент для исправления генетических дефектов в определенном участке генома. Некоторое время назад ученые обнаружили у бактерий другую систему, которая может оказаться намного мощнее современных и вставлять целые участки ДНК за один раз.

В чем особенность новой технологии

В основе новой технологии CRISPR-ассоциированные транспозоны (CAST) – кластеры генов, которые используют CRISPR для внедрения в различные участки генома. В новой работе ученым удалось увеличить количество вероятных CAST с дюжины примерно до 1 500.

С помощью CAST мы могли бы вставлять множество генов, подобно генным кассетам, которые кодируют множество сложных функций,

– рассказал один из авторов работы Илья Финкельштейн.

Исследовательница CRISPR и лауреат Нобелевской премии Дженнифер Доудна заявила, что CAST позволят вносить изменения в любое место в любом организме на протяжении десятилетия.

Теперь ученым осталось идентифицировать простейшие, более эффективные и точные CAST и заставить их работать в клетках млекопитающих. В случае успеха человечество получит инструмент для лечения сложных заболеваний, для которых характерны множественные генетические изломы.