Авторы технологии использовали стволовые клетки. Эффект сохранялся в долгосрочной перспективе.
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Стволовые клетки давно изучают во многих экспериментальных подходах к лечению облысения. Для этого применяется самый распространенный инструмент – используют индуцированные плюрипотентные стволовые клетки для их превращения в эпителиальные стволовые, которые присутствуют в волосяном фолликуле. Но американские исследователи из компании dNovo показали, что этот путь можно сократить.
Что известно о новой технологии
Система прямого перепрограммирования использует преобразование клеток кожи, крови или жира человека непосредственно в стволовые клетки волос, минуя промежуточное плюрипотентное состояние.
Такой подход делает нашу технологию быстрой и масштабируемой,
– рассказал Эрнесто Лухан, основатель dNovo.
Компания уже запатентовала новую технологию.
Результаты эксперимента
- Волосы у грызунов после лечения выросли через 3 недели.
- Эффект сохранялся в течение всего времени наблюдений – не менее 7 месяцев.
Разработчики видят в новом подходе перспективу и надеются, что в будущем он понадобится для лечения облысения у людей. Сейчас команда уже привлекла первые инвестиции и продолжает совершенствовать технологию.