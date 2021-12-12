Новая технология вылечила рак печени у мышей за 15 дней

С помощью CRISPR ученым удалось вылечить рак печени у мышей всего за 2 недели. Важно отметить, что такая терапия влияет только на раковые клетки, не повреждая здоровые.

С помощью генного редактирования CRISPR/Cas ученые сумели обойти главную проблему при лечении рака печени – защитную реакцию, которая усиливает агрессивность рака.

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Почему нужны изменения в подходе к лечению

В настоящее время для лечения рака используется сонодинамическая терапия – ультразвук в сочетании с лекарствами для высвобождения активных форм кислорода в опухоли. При этом опухолевые клетки могут активировать системы антиоксидантной защиты и противостоять лечению.

Понимая механизм этой проблемы, ученые решили применить метод генного редактирования CRISPR для борьбы с раком.

Во время рака печени защитная реакция на сонодинамическую терапию связана с геном NFE2L2, поэтому исследователи решили уменьшить его экспрессию. Систему CRISPR/Cas и молекулы-предшественники АФК упаковывали в липидные наночастицы и обработали ими клетки гепатоцеллюлярной карциномы. В итоге погибло гораздо больше клеток, чем без подавления NFE2L2.

Подход протестировали на моделях мышей с раком: результаты исследования

Через 15 дней терапии все опухоли мышей исчезли и рак больше не возвращался.

Изменение происходило только в опухолевых клетках – то есть терапия не нанесла никакого вреда здоровым.

Конечно, для тестирования этого метода необходимо провести значительно больше исследований. Но ученые видят большой потенциал нового подхода для лечения рака у человека.