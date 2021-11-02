На момент старта терапии у некоторых пациентов, принявших участие в исследовании, депрессия длилась по 25 лет и даже больше. Им не помогали ни медикаменты, ни психотерапия.

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Экспериментальное лечение проверили на 14 людях в возрасте от 22 до 80 лет. Еще 15 пациентов получили плацебо.

Магнитная стимуляция головного мозга привела к быстрой ремиссии 79% участников с тяжелой многолетней депрессией.

Ремиссия наступала уже через несколько дней и длилась месяцами.

Один из испытуемых страдал от депрессии больше 40 лет и наконец имеет жажду жизни

Одна из самых ярких историй лечения принадлежит 60-летнему Томми Ван Броклину. Он болел депрессией с 15 лет. Первую реальную помощь он получил лишь в 1990-х годах, когда появились селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, но через 10 – 15 лет эффект начал ослабевать, а затем препараты вообще перестали улучшать его состояние.

Уже на второй день после магнитной стимуляции он начал испытывать яркие эмоции, а на следующий день вдруг почувствовал себя как никогда лучше и это состояние сохранилось.

Сам Томми рассказал, что стал лучше спать, полностью отказался от алкоголя, перестал откладывать дела на потом, снова начал играть на гитаре и с удовольствием ежедневно выгуливает собаку.

У меня снова есть сильное желание жить. Это большие изменения в моей жизни,

– рассказал он.

Стимуляция мозга проводится в соответствии с индивидуальными особенностями в префронтальной коре, которые определяются по МРТ. Ее цель усилить связь между этим участком и поясной корой, чтобы осуществить контроль над последней, ведь именно она обычно сверхактивная у людей с депрессией. Процедура очень простая, неинвазивная и занимает всего несколько минут в день.

Исследователи планируют внедрить этот метод в больнице для оказания неотложной помощи людям сразу после госпитализации. Это особенно важно для людей в критическом состоянии, поскольку стандартные препараты обычно начинают помогать не ранее чем в течение месяца.