Новая терапия оказалась эффективной против COVID-19

Препарат, согласно доклиническим экспериментам, значительно снижает вирусную нагрузку в легких и увеличивает шансы на жизнь пациентов с тяжелыми формами COVID-19. Его эффективность обусловлена подавлением фермента, который необходим SARS-CoV-2 для репликации.

Американские исследователи из Канзасского университета работали с ингибитором протеазы GC376, который был создан для лечения коронавируса у кошек. Ранее он показал эффективность против SARS-CoV-2 и теперь ученые представили результаты успешных доклинических исследований препарата на моделях мышей.

К теме Из-за пандемии у детей в два раза чаще возникает диабет

Что известно о препарате

Ингибиторами протеаз является класс противовирусных препаратов, которые предотвращают репликации вируса путем связывания и блокирования вирусных ферментов, необходимых для репликации. В новой работе ученые модифицировали GC376, чтобы протестировать его против SARS-CoV-2.

Терапия GC376 значительно повысила выживаемость грызунов с тяжелой формой COVID-19, подавляла репликацию вируса в легких и противостояла потере веса.

Перспектива исследования

Пока не ясно, как быстро ученые начнут клинические исследования, чтобы определить потенциал GC376, однако такой метод модификации препарата действительно уже давно используют для улучшения терапевтических свойств лекарств.

Кроме того, методику можно использовать для других противовирусных соединений, чтобы создать сильнодействующие ингибиторы.

Напомним, что до сих пор нет ни одного специфического препарата для лечения коронавируса. Единственным эффективным способом профилактики COVID-19 является вакцинация.