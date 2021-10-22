Новая терапия полностью подавила ВИЧ у подопытных

Ученые сумели полностью подавить ВИЧ у подопытных мышей. Они добились этого с помощью синтетических белков, которые усиливают иммунный ответ организма в ответ на патоген.

Новую терапию планируют использовать не только против ВИЧ, но и против цитомегаловируса и других хронических вирусных инфекций. Также вполне вероятно, что лечение окажется эффективным против рака, диабета и аутоиммунных заболеваний.

Важно Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Сперва вирус иммунодефицита человека инфицирует CD4 + Т-клетки иммунной системы – так называемые Т-хелперы. С помощью антиретровирусной терапии (АРТ) пациенты с ВИЧ могут эффективно контролировать болезнь, предупреждая новые атаки вируса на иммунные клетки. Но как только АРТ прекращается, копии вируса снова активируются и начинаются размножаться организмом.

Маловероятно, что любая терапевтическая стратегия сможет удалить все скрытые резервуары ВИЧ. Наша цель – разработать функциональное лечение, при котором создается мощный иммунный ответ, подавляющий ВИЧ до неопределенного уровня даже после прекращения АРТ,

– рассказал соавтор работы Харрис Гольдштейн из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна.

Как создавали новую терапию:

Исследовательская группа разработала синтетические белки, называемые synTac. Они избирательно стимулируют CD8 + или Т-киллеры для запуска мощной специфической атаки против ВИЧ-инфицированных CD4 + Т-клеток.

Первые эксперименты на образцах крови пациентов с ВИЧ или цитомегаловирусом продемонстрировали сильную противовирусную активность терапии против обоих патогенов.

Затем ученые провели аналогичные опыты на мышах: лечение привело к 32-кратному увеличению CD8 + при ВИЧ и 46-кратному при ЦМВ, подавляя инфекции в организме грызунов.

Это означает, что synTac могут предложить новые возможности для функционального лечения ВИЧ, ЦМВ и других хронических вирусных инфекций,

– сообщили исследователи.

С другой стороны, технология не ограничивается самим лишь воздействием на вирусы. К примеру, synTac можно запрограммировать для активизации Т-клеток, чтобы усилить иммунный ответ на рак. Или же вовсе их отключить, чтобы справиться с диабетом первого типа и другими аутоиммунными заболеваниями.