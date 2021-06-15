Новая терапия снижает симптомы болезни Альцгеймера на 60%

Ученые впервые успешно стимулировали врожденную иммунную систему обезьян таким образом, чтобы их организм самостоятельно боролся с нейродегенерацией. Новая терапия помогла снизить 2 ключевых признака деменции.

Исследователи из Нью-Йоркского университета представили новую перспективную терапию болезни Альцгеймера. Ее суть заключается в том, что она заставляет клетки иммунной системы атаковать токсичные белковые отложения в головном мозге.

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Речь идет о скоплении бета-амилоида и тау-белков, которой и приводят к нарушению связей между нейронами и их гибели.

В чем особенность новой терапии

Считается, что с возрастом клетки врожденной иммунной системы ослабевают и больше не могут эффективно бороться с нейродегенерацией.

В основе терапии – регуляторы врожденной иммунного ответа олигодезоксинуклеотиды CpG (CpG ODN). Их введение позволяет природным ресурсам организма активизироваться и лучше атаковать патоген.

Как проводилось исследование

Эксперименты проводились на моделях обезьян, которые в пожилом возрасте обычно всегда страдают от нейродегенерации.

Лекарство вводили 8 самкам в возрасте от 17 до 19 лет в течение 2 лет 1 раз в месяц.

7 животных из группы контроля получали плацебо.

Всех животные были на последней стадии болезни Альцгеймера.

Эффективность терапии оценивалась по анализу образцов мозга и крови, а также за поведением животных.

Результаты новой терапии на животных поражают

Ученые обнаружили, что лечение снижало уровень бляшек амилоид и тау на 59%. Когнитивные функции животных улучшились – поведение больных обезьян стало похожим на поведение взрослых здоровых особей.

У обезьян из группы контроля, которые получали ненастоящий препарат, никаких улучшений не было.

До сих все способы терапии, направленные на врожденную иммунную систему, не были эффективными. Проблема заключалась в том, что такие лекарства слишком сильно стимулировали иммунную систему, что приводило к воспалению. Но теперь ученым удалось избежать этого осложнения благодаря цикличности введению препарата. Ученые объяснили, что во время перерывов иммунная система могла отдыхать, что и предотвращало избыточные реакции.

Сходство в старении между этим видом и нашим дает надежду, что терапия сработает и для человека,

– заявила соавтор исследования Генриетта Шольцова.

Сейчас ученые готовятся к проведению клинических испытаний на людях с ранними стадиями болезни Альцгеймера.