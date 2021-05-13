Новый метод остановил рост опухоли

Раковые клетки повышают уровень важных для роста опухоли метаболитов NADPH, зная это, ученые провели генетический анализ, чтобы лучше разобраться в этом процессе.

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Оказалось, что клетки с высоким уровнем NADPH и бесконтрольным ростом также страдают от окислительного стресса, но борются с ним с помощью белка PRDX4. Фактически, раковые клетки зависят от этого белка, такую зависимость ученые надеются использовать в борьбе против рака.

Ученые отметили, если воздействовать на белок PRDX4 – создается окислительный стресс, который приводит к повреждению ДНК и клеточной смерти. В итоге этот метод смог остановить рост опухоли в доклинических моделях и, что важно, оставил целыми и невредимыми здоровые клетки.



Убить раковые клетки нетрудно. Трудно убить раковые клетки, не повредив пациенту,

– сказала руководительница исследования Марианне Коритцински.

Перспектива открытия

Лекарства, которые будут влиять на белок PRDX4, могут стать важным пополнением в арсенале борьбы с раком поджелудочной железы.

Сначала препарат нужно испытать в лаборатории и на пациентах, но разработчики верят в его потенциал, и исследуют возможность выбрать его применения. Например, комбинацию подавления PRDX4 с радиотерапией.

Рак поджелудочной железы до сих пор является одним из самых смертельных онкологических заболеваний.