В США 28 января заявили об успешном испытании еще одной вакцины от коронавируса. Создала ее биотехнологическая компания Novavax. По результатам 3 фаз клинических испытаний эффективность препарата составляет 89,3%.

Источник: компания Novavax

Третью фазу клинических испытаний проводили в Великобритании. Действие вакцины также изучили и на новом штамме коронавируса, который ранее обнаружили в Соединенном Королевстве, а позже в других странах. В испытаниях приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

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Что показало исследование

Вакцина на 95,6% эффективна против COVID-19 и на 85,6% против мутировавшего вируса.

В то же время значительно меньшую эффективность препарат показал против штамма коронавируса, возникшего в Южной Африке – 49,4%.

Среди участников испытаний, не зараженных ВИЧ, эффективность достигала примерно 60%.

Вакцину можно хранить при температуре 2 – 8 градусов по Цельсию.

Что будет дальше

В компании добавили, что планируют опубликовать еще более подробный отчет о результатах исследований, учитывая появление дополнительных данных.

Информацию о клинических испытаниях передадут для предварительной публикации и для рецензий в соответствующие журналы.

Кроме того, Novavax подала документы на регистрацию препарата.

Заметим! В июле 2020 Novavax сообщила, что администрация предыдущего президента США Дональда Трампа предоставила ей 1,6 миллиарда долларов на разработку вакцины от коронавируса. Первая фаза клинических испытаний на людях началась в мае в Мельбурне в Австралии. Далее препарат испытали в США, Мексике и ЮАР.



Ранее была информация, что закупку именно этой вакцины сорвали в Министерстве здравоохранения Украины.

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Какие еще есть вакцины от коронавируса

От американского производителя Moderna.

От британско-шведских производителей AstraZeneca.