Еще одна вакцина от коронавируса готова к использованию: эффективность Novavax – более 89%
В США 28 января заявили об успешном испытании еще одной вакцины от коронавируса. Создала ее биотехнологическая компания Novavax. По результатам 3 фаз клинических испытаний эффективность препарата составляет 89,3%.
Источник: компания Novavax
Третью фазу клинических испытаний проводили в Великобритании. Действие вакцины также изучили и на новом штамме коронавируса, который ранее обнаружили в Соединенном Королевстве, а позже в других странах. В испытаниях приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.
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Что показало исследование
- Вакцина на 95,6% эффективна против COVID-19 и на 85,6% против мутировавшего вируса.
- В то же время значительно меньшую эффективность препарат показал против штамма коронавируса, возникшего в Южной Африке – 49,4%.
- Среди участников испытаний, не зараженных ВИЧ, эффективность достигала примерно 60%.
- Вакцину можно хранить при температуре 2 – 8 градусов по Цельсию.
Что будет дальше
- В компании добавили, что планируют опубликовать еще более подробный отчет о результатах исследований, учитывая появление дополнительных данных.
- Информацию о клинических испытаниях передадут для предварительной публикации и для рецензий в соответствующие журналы.
- Кроме того, Novavax подала документы на регистрацию препарата.
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Какие еще есть вакцины от коронавируса
- От немецко-американских производителей BioNTech / Pfizer.
- От американского производителя Moderna.
- От британско-шведских производителей AstraZeneca.
- От китайского производителя Sinovac Biotech.
- Российская "Спутник V".
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