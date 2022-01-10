Новую вакцину от Pfizer уже производят

Вакцина будет эффективна не только против Омикрона, но и других штаммов коронавируса.

Внимание В Польше зафиксировали первые смертельные случаи из-за Омикрона

Эта вакцина будет готова в марте,

– сказал гендиректор Pfizer.

В частности, он добавил, что компания уже начала производство первых доз.

Компания готова поставлять препарат

В то же время Бурла отметил, что пока не знает, будут ли правительства заказывать новую вакцину, но Pfizer готова поставить препарат в случае необходимости.

Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от инфицирования,

– добавил он.

Почему нужна новая вакцина

Сейчас исследования показали, что вакцина Pfizer лишь на 20–25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон.

Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

С вакцинами от других производителей такая же ситуация или хуже. Например, по данным исследователей Университета Гонконга (HKU), ни у одного из 25 человек, которые были привиты Coronavac, не выработалось достаточно антител, чтобы нейтрализовать Омикрон.

Советуем прочитать Бустерная вакцинация против COVID-19: как получить, что будет с сертификатом и кому она нужна

Что надо знать об Омикроне Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте – 6,6%. В ВОЗ штамм признали вызывающим беспокойство, в частности, из-за стремительного распространения в мире. В то же время успокоили, что этот вариант коронавируса вызывает более легкую форму болезни, как, к примеру, Дельта. К слову, Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте – 6,6%. В ВОЗ штамм признали вызывающим беспокойство, в частности, из-за стремительного распространения в мире. В то же время успокоили, что этот вариант коронавируса вызывает более легкую форму болезни, как, к примеру, Дельта. К слову, в Украине тоже подтвердили циркуляцию штамма

Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотрите видео