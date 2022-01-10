Новая вакцина против Омикрона будет готова весной, – глава Pfizer

Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что новая эффективная против штамма Омикрон вакцина появится уже весной 2022 года.

Новую вакцину от Pfizer уже производят

Вакцина будет эффективна не только против Омикрона, но и других штаммов коронавируса.

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Эта вакцина будет готова в марте,

– сказал гендиректор Pfizer.

В частности, он добавил, что компания уже начала производство первых доз.

Компания готова поставлять препарат

В то же время Бурла отметил, что пока не знает, будут ли правительства заказывать новую вакцину, но Pfizer готова поставить препарат в случае необходимости.

Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от инфицирования,

– добавил он.

Почему нужна новая вакцина

Сейчас исследования показали, что вакцина Pfizer лишь на 20–25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон.

Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

С вакцинами от других производителей такая же ситуация или хуже. Например, по данным исследователей Университета Гонконга (HKU), ни у одного из 25 человек, которые были привиты Coronavac, не выработалось достаточно антител, чтобы нейтрализовать Омикрон.

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Что надо знать об Омикроне Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте – 6,6%. В ВОЗ штамм признали вызывающим беспокойство, в частности, из-за стремительного распространения в мире. В то же время успокоили, что этот вариант коронавируса вызывает более легкую форму болезни, как, к примеру, Дельта. К слову, Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте – 6,6%. В ВОЗ штамм признали вызывающим беспокойство, в частности, из-за стремительного распространения в мире. В то же время успокоили, что этот вариант коронавируса вызывает более легкую форму болезни, как, к примеру, Дельта. К слову, в Украине тоже подтвердили циркуляцию штамма

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