Комбинация с БЦЖ

Вакцина БЦЖ считается эффективной мерой профилактики туберкулеза, однако у разных людей уровень защиты колеблется. К наиболее уязвимой группе относятся новорожденные – у них эффективность вакцинации оценивается от нуля до 80%.

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По статистике, ежегодная общая смертность от туберкулеза составляет около 1,5 миллиона человек. Теперь ученые представили новую стратегию вакцинации от туберкулеза, которая может изменить сложившуюся ситуацию.

Что известно о новом препарате

Экспериментальная вакцина BAdv85C5 запускает усиленный Т-клеточный ответ на антиген, это в свою очередь улучшает специфическую иммунную реакцию на возбудителя – Mycobacterium tuberculosis.

При тестировании BAdv85C5 на лабораторных животных эффективность достигалась как при самостоятельном однократном применении, так и после вакцинации БЦЖ.

Это жизненно важное условие (что вакцины не противоречат друг другу), поскольку большинство людей в эндемичных странах уже привиты БЦЖ,

– прокомментировал соавтор работы Чиннасвами Джаганнатх.

Как применяют вакцину? BAdv85C5 – интраназальная вакцина.

Перспектива вакцинации

Если дальнейшие исследования подтвердят потенциал новой вакцины для людей, то в будущем может быть разработана вакцина-спрей как для формирования первичной защиты от туберкулеза, так и для ревакцинации.