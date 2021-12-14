Новая волна коронавируса может накрыть Украину в феврале: в СНБО назвали точную дату

Следующая волна заболеваемости коронавирусом в Украине наступит уже в феврале 2022 года.

Примерно, это произойдет 15–20 февраля. Такие прогнозы озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 14 декабря.

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Спасет лишь вакцинация

Впрочем, это лишь в условиях низкого уровня прививок. Для того, чтобы этого избежать,нужно вакцинировать как можно больше людей ежедневно.

По его словам, необходимо увеличивать уровень вакцинаций до 300 тысяч в сутки.

Если уровень вакцинации у нас будет на уровне 75 – 80% населения, мы можем намного проще проходить заболеваемость,

– сказал он.

СНБО настаивает на бустерных дозах

Данилов также отметил, что украинцам нужно вводить бустерную дозу вакцины. Начинать нужно с пожилых людей, предлагать людям, чтобы они в третий раз вакцинировались.

"Если мы будем к этому медленно относиться, то можно спрогнозировать, что с 15–20 февраля мы будем иметь начало следующей волны заболеваемости", – заявил Данилов.

Омикрон уже на наших границах, – Данилов

В понедельник, 13 декабря, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ об использовании третьей дозы вакцины против коронавируса (ее не стоит путать с бустерной). Сейчас в Минздраве конкретно объяснили, кто и когда может ее получить

Он также добавил, что к середине января 2022 года угроз, связанных с заболеваемостью от нового штамма СOVID-19 Омикрон, ожидать не стоит.

"Мы от него (Омикрона – 24 канал) никуда не уйдем, потому что он уже на наших границах. Мы считаем, что до 15–20 января у нас не будет никаких угроз, связанных с заболеваниями. Но говорится, что людям нужно вакцинироваться", – подчеркнул глава СНБО.

Вакцинация в Украине: главное

На днях Украина выполнила требование ВОЗ, полностью вакцинировав против коронавируса 40% взрослого населения. Тем временем вакцинальная кампания продолжает набирать обороты.

В Украине она стартовала 24 февраля. С тех пор против коронавируса прививали 14 174 401 человека.

В частности, 14 174 399 жителей страны получили по меньшей мере первую дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы 12 544 437 человек. Всего в стране провели 26 718 836 прививок (и первой, и второй дозой).

Почему важно вакцинироваться / инфографика 24 канала

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