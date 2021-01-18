В Китае с начала пандемии зафиксировали более 88 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Несмотря на сокрытие снова стремительного распространения болезни с декабря, китайцам удалось быстро взять эпидемию под контроль.

Там ежедневно фиксируют по несколько десятков новых заражений, а также впервые с весны зафиксировали смерть от COVID-19. Подробнее – в материале 24 канала.

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"Сегодня мы наблюдаем новые вспышки коронавируса в провинциях, что показывает зимнее усиление заболеваемости по всему миру. За год борьбы с COVID-19 мы лучше поняли новый вирус", – заверил заместитель директора Китайского центра по контролю заболеваний Фен Зицзян.

Он добавил, что в Китае пытаются направить все силы на своевременное обнаружение вируса, чтобы предотвратить любое широкомасштабное распространение болезни.

Ученые совершенствуют методы

Местные правительства продолжают усиливать контроль за эпидемией. Китайские ученые постоянно совершенствуют методы тестирования и быстро обнаруживают даже бессимптомных больных.

Проверка собранных образцов автоматизирована, что позволяет обрабатывать миллионы тестов за максимально короткое время.

Я думал, что это будет довольно хлопотно и мне придется еще долго ждать, но я получил результат в очень короткий срок,

– сказал один из студентов.

Строительство COVID-центров

В китайском городе Наньгун за 5 дней построили специализированный COVID-центр на 1,5 тысячи пациентов. Палаты полностью оборудованы всем необходимым и доступом в интернет.

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Строительство начали после сообщения о ряде случаев заражения в городе. В ближайшее время планируют построить еще 6 аналогичных больниц в Наньгуне.

Подобный центр, но уже на 3 тысячи палат, построили в столице провинции Хэбэй – городе Шицзячжуан, где фиксируют вспышку коронавируса.

Центр разделен на 3 зоны:

чистую;

загрязненную;

полузагрязненную.

В чистой зоне проживает весь персонал учреждения, в загрязненной на карантине находятся пациенты, полузагрязненная охватывает лестницы и раздевалку.

Вакцинация в Китае

Китай планирует вакцинировать 50 миллионов людей до начала Лунного Нового Года, который приходится на 12 февраля.

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На праздники граждане обычно массово путешествуют по стране к родным, поэтому в первую очередь прививки сделают:

врачам;

полицейским;

работникам аэропортов и таможенных служб.

Вакцинировать будут препаратами китайских производителей Sinopharm и Sinovac Biotech.

Моя работа подпадает под заявленные группы риска. Каждый день я контактирую с большим количеством людей. Вакцинация – это не только способ защитить себя, но и возможность уберечь людей вокруг,

– заверил социальный работник Дин Цзяньгуан.

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