Новая вспышка COVID-19 в Украине возможна еще до конца августа, – КШЭ

В части областей Украины растет уровень госпитализации больных коронавирусом. В то же время смертность находится на уровне плато.

Ситуация с COVID-19 ухудшается

Эксперты Киевской школы экономики рассказали, что уже 20 областей демонстрируют "тревожный" тренд роста уровня госпитализаций. Это свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 до 17 августа.

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Коэффициент выявления новых случаев в Украине несущественно ухудшился, но остается беспрецедентно хорошим – 2,3%.

В среднем количество умерших за сутки составляет 15 человек. По оценкам Центра экономики здравоохранения КШЭ, показатель будет находиться на уровне плато и в ближайшее время.

В то же время растет уровень занятости мест в реанимации и коек с кислородом. Только за неделю показатель госпитализации вырос на 17%. Раньше он был на уровне 3 – 5%

Какие области в зоне риска

Днепропетровская,

Одесская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Хмельницкая.

Именно на них приходится половина всего роста госпитализаций в стране.

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Все регионы медленно растут. Это означает, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в течение ближайших 2 недель,

– прогнозирует руководитель Центра экономики здравоохранения Юрий Ганиченко.

Темпы вакцинации растут

Рост уровня вакцинации в Украине за неделю поднялся на 15%, в среднем за сутки делают 117 тысяч прививок. Впрочем, показатели все еще очень низкие по сравнению с Европой. Там одну дозу вакцины получили уже 50% населения, в то же время в Украине – лишь 9,5%.

"Лидерами" по уровню вакцинации являются Киев и Киевская область, а самый низкий уровень фиксируют в западных областях. Заметим, что в столице полностью вакцинированным является каждый 10 житель, а каждый 5 – получил по крайней мере одну прививку.