Более сотни новых случаев заражения SARS-Cov-2 обнаружены в Китае. Эпицентром новой вспышки коронавируса стала провинция Цзилинь на северо-востоке в стране. Органы здравоохранения заявили, что по меньшей мере 63 бессимптомных случая связаны с одним 45-летним мужчиной.

Суперносий коронавируса

Этот человек ездил по всему региону с публичными лекциями о здоровье, которые пользуются большой популярностью у пожилых людей, пишет China Morning Post.

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Он оказался бессимптомным носителем инфекции. Прежде чем система отслеживания контактов вычислила мужчину, он успел побывать в нескольких городах, путешествуя на поезде.

Коронавирус в Китае

С конца декабря 2020 года вспышки заражения были выявлены в Пекине, провинциях Сычуань, Хэбэй, Ляонин и Хэйлунцзян. Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что недавние вспышки инфекции на северо-востоке Китая были завезены из других стран, в том числе в замороженных и охлажденных продуктах.

Однако эта информация так и не подтвердилась. По последним данным, сейчас минимум в 11 регионах страны введены жесткие меры изоляции и развернуто массовое тестирование для предотвращения новых вспышек. Власти просят граждан соблюдать все меры предосторожности и по возможности воздержаться от поездок во время празднования Китайского Нового года, когда традиционно миллионы людей едут в гости и на распродажи.