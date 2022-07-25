Вспышка коронавируса в Киеве

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург. По ее словам, с 11 по 17 июля было зарегистрировано 112 случаев заболевания, а с 18 по 24 июля – уже 245,

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Также в Киеве увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации, что свидетельствует об увеличении тяжелых случаев коронавируса.

Директор отмечает, что такой стремительный рост больных летом является поводом вспомнить о мерах безопасности, в частности вакцинацию.

Не забывайте о вакцинации и профилактике

Сейчас в Киеве работает 112 вакцинальных пунктов, поэтому каждый желающий может прийти в ближайший Центр первичной медико-санитарной помощи или Консультативно-диагностический центр и сделать первую, вторую или бустерную дозу,

– напомнила Гинзбург.

По-прежнему в Киеве можно привиться против коронавируса в крупных торговых центрах: в "Гулливере", "River Mall", универмаге "Украина" и других.

Гинзбург также рекомендует использовать маски в закрытых помещениях и избегать больших скоплений людей, а при первых симптомах обращаться за медицинской помощью.

В Украине разрешили второй бустер

В Украине разрешили введение второй бустерной дозы вакцины против коронавирусной инфекции гражданам от 60 лет, а также людям в возрасте 18 – 59 лет с болезнями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19. Прививку можно получить через 4 месяца после первой бустерной дозы.