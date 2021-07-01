Новая защитная маска определяет, болен ли человек COVID-19

В США разработали защитную маску, которая определяет больных коронавирусом. Она может диагностировать COVID-19 у человека всего за 90 минут.

Необычную защитную маску разработали ученые из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института. Она оснащена миниатюрными датчиками, которые можно настроить на выявление различных бактерий и использовать не только для тестирования на коронавирус.

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Исследователи работают над индикатором уже несколько лет. Ранее с помощью него они научились выявлять инфицированных вирусами Эбола и Зика.

Как работает маска

Датчики обнаруживают частицы COVID-19 в дыхании человека.

Маска обеспечивает конфиденциальность, поскольку результаты теста можно увидеть только на внутренней стороне средства.

К слову, эти датчики можно поместить не только в маску, а, к примеру, в халат или другие предметы одежды. Это может защитить людей от различных патогенов и токсичных химических веществ.



Как работают датчики для обнаружения вирусов / Фото SciTechDaily

Насколько эффективно это средство диагностики?

Разработчики уверяют, что датчики такие же чувствительные, как ПЦР-тесты. И при этом такие же оперативные, как тесты на антигены, которые используются для быстрого выявления COVID-19.

Мы предполагаем, что биосенсоры нового поколения будут особенно полезны для служб быстрого реагирования, медицинского персонала и военных,

– заявил старший автор исследования Джеймс Коллинз.

Исследователи подали заявку на патент этой технологии и теперь ищут компанию для дальнейшей разработки сенсоров.