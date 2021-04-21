Новая Зеландия хочет навсегда запретить курение сигарет
Новая Зеландия объявила пакет предложений, которые направлены на полный запрет курения до 2025 года.
Источник:The Guardian
Так, страна хочет навсегда запретить продажу сигарет людям, которые родились после 2004 года. Таким образом власти планируют лишить следующее поколение возможности курить.
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План учитывает постепенное повышение разрешенного законом возраста для курения, что распространится на запрет на продажу сигарет и табачных изделий лицам, родившимся после 2004 года. Это фактически сделает курение незаконным для этого поколения.
Также власти рассматривают значительное снижение уровня никотина, разрешенного в табачных изделиях, запрет фильтров, установление минимальной цены на табак и ограничение мест продажи табака и сигарет.
Нам нужен новый подход. Каждый год около 4500 жителей Новой Зеландии умирают от табака, и нам нужно сделать ускоренный прогресс, чтобы достичь этой цели (полный запрет курения к 2025 году, – ред.),
– заявил заместитель министра здравоохранения Айша Верралл.
Ряд общественных организаций здравоохранения одобрили эти предложения. Кроме того, представители общественности заявили, что табачная промышленность слишком долго захватывала людей и отбирала у них деньги, прежде чем их приходилось хоронить из-за курения.
Однако эти планы подверглись и критике из-за вероятных непредсказуемых последствий, к примеру, возможности расширения черного рынка табака.
"Факты свидетельствуют о том, что количество табачных изделий, ввозимых контрабандой в Новую Зеландию, значительно увеличилось в последние годы, и организованные преступные группы участвуют в крупномасштабной контрабанде", — рассказало правительство.
Местная политическая партия считает, что снижение содержания никотина может привести к тому, что люди будут покупать и курить еще больше сигарет.
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