Новая Зеландия объявила пакет предложений, которые направлены на полный запрет курения до 2025 года.

Так, страна хочет навсегда запретить продажу сигарет людям, которые родились после 2004 года. Таким образом власти планируют лишить следующее поколение возможности курить.

Читайте также Пищевые аллергены: какие продукты вызывают аллергию

План учитывает постепенное повышение разрешенного законом возраста для курения, что распространится на запрет на продажу сигарет и табачных изделий лицам, родившимся после 2004 года. Это фактически сделает курение незаконным для этого поколения.

Также власти рассматривают значительное снижение уровня никотина, разрешенного в табачных изделиях, запрет фильтров, установление минимальной цены на табак и ограничение мест продажи табака и сигарет.

Нам нужен новый подход. Каждый год около 4500 жителей Новой Зеландии умирают от табака, и нам нужно сделать ускоренный прогресс, чтобы достичь этой цели (полный запрет курения к 2025 году, – ред.),

– заявил заместитель министра здравоохранения Айша Верралл.

Ряд общественных организаций здравоохранения одобрили эти предложения. Кроме того, представители общественности заявили, что табачная промышленность слишком долго захватывала людей и отбирала у них деньги, прежде чем их приходилось хоронить из-за курения.

Однако эти планы подверглись и критике из-за вероятных непредсказуемых последствий, к примеру, возможности расширения черного рынка табака.

"Факты свидетельствуют о том, что количество табачных изделий, ввозимых контрабандой в Новую Зеландию, значительно увеличилось в последние годы, и организованные преступные группы участвуют в крупномасштабной контрабанде", — рассказало правительство.

Местная политическая партия считает, что снижение содержания никотина может привести к тому, что люди будут покупать и курить еще больше сигарет.